Факты ICTV — Выпуск 7:15 (25.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российский оккупант 8 раз обстрелял позиции украинских военных; коронавирус живет на поверхностях гораздо дольше, чем считалось ранее; еще одна украинская церковь решила помочь в борьбе с коронавирусом.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45
2020-03-25
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