Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російський окупант 8 разів обстріляв позиції українських військових; коронавірус живе на поверхнях набагато довше, ніж вважали раніше; ще одна українська церква вирішила допомогти у боротьбі із коронавірусом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.