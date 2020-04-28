Факты ICTV — Выпуск 7:15 (28.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сообщение об ослаблении карантина теперь поступают ежедневно из разных стран; российские спецслужбы незаконно задержали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом; третий день в водах Днепра ищут пропавших рыбаков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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