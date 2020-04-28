Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: повідомлення про послаблення карантинних обмежень тепер надходять щодня з різних країн; російські спецслужби незаконно затримали українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом; третій день у водах Дніпра шукають зниклих рибалок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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