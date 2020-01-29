Факты ICTV – Выпуск 7:15 (29.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на оккупированных территориях Донбасса террористы задерживают граждан, чтобы увеличить обменный фонд; соком свеклы, луковой шелухой, кетчупом, киселем и чаем – так рисовал в заключении сейчас уже бывший пленник Кремля Роман Сущенко.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.
2020-01-29
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