Факти ICTV – Випуск 7:15 (29.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на окупованих територіях Донбасу терористи затримують громадян, щоб збільшити обмінний фонд; соком буряка, цибулевим лушпинням, кетчупом, киселем і чаєм – так малював в ув’язненні нині вже колишній бранець Кремля Роман Сущенко.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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