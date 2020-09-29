Факты ICTV — Выпуск 7:15 (29.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Эммануэль Макрон в Вильнюсе встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской; в Киевском метрополитене погиб мужчина — известно, что это человек, который занимается экстремальным катанием на сцепах вагонов; пожары в Калифорнии уничтожают знаменитые виноградники долины Напа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.