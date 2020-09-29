Факти ICTV – Випуск 7:15 (29.09.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Еммануель Макрон у Вільнюсі зустрінеться із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською; у Київському метрополітені загинув чоловік – відомо, що це людина, яка займається екстремальним катанням на зчепах вагонів; пожежі у Каліфорнії нищать знамениті виноградники долини Напа.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.
2020-09-29
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