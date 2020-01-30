Факты ICTV – Выпуск 7:15 (30.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине – превысил эпидпорог на полтора процента; 5 тыс. долларов за информацию об умерших. На Днепропетровщине на взятке задержали представительницу компании ритуальных услуг.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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