Факти ICTV – Випуск 7:15 (30.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Україні – перевищив епідпоріг на півтора відсотка; 5 тис. доларів за інформацію про померлих. На Дніпропетровщині на хабарі затримали представницю компанії ритуальних послуг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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