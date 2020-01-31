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Факты ICTV – Выпуск 7:15 (31.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: визит в Украину госсекретаря США Майка Помпео – это, прежде всего, свидетельство сообщения, Штаты и в дальнейшем будут поддерживать нашу страну; за фальшивые новости – уголовная ответственность. Такую норму готовятся внести в законодательство Латвии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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