Факти ICTV – Випуск 7:15 (31.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: візит до України Держсекретаря США Майка Помпео – це, насамперед, свідчення, Сполученні Штати і надалі підтримуватимуть нашу країну; за фальшиві новини – кримінальна відповідальність. Таку норму готуються внести до законодавства Латвії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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