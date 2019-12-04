Факты ICTV – Выпуск 7:45 (04.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: премьер Швеции Стефан Левен сегодня в Киеве с официальным визитом. Он встретится с Владимиром Зеленским и Алексеем Гончаруком; в Ивано-Франковске под открытым небом, рядом с городской ратушей открыли каток.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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