Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр Швеції Стефан Левен сьогодні в Києві з офіційним візитом. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським та Олексієм Гончаруком; в Івано-Франківську просто неба, поряд з міською ратушею відкрили ковзанку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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