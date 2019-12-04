Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр Швеції Стефан Левен сьогодні в Києві з офіційним візитом. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським та Олексієм Гончаруком; в Івано-Франківську просто неба, поряд з міською ратушею відкрили ковзанку.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.
2019-12-04
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