Факты ICTV – Выпуск 7:45 (05.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вблизи Новоселовки оккупационные войска взорвали газопровод; в Черновцах возросло количество пациентов с подозрением на коронавирус; сегодня завершается срок обсервации граждан, эвакуированных из Уханя.

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