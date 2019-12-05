Факты ICTV – Выпуск 7:45 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 250 млн долларов на новые Джавелин для Украины. Столько предлагает заложить в бюджете на следующий год президент Соединенных Штатов Дональд Трамп; жуткое видео о событиях в Сирии обнародовали правозащитники из неправительственной организации Белые шлемы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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