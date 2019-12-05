Факти ICTV – Випуск 7:45 (05.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 250 млн доларів на нові Джавеліни для України. Стільки пропонує закласти у бюджеті на наступний рік президент Сполучених Штатів Дональд Трамп; моторошне відео про події в Сирії оприлюднили правозахисники з неурядової організації Білі шоломи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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