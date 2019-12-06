Факты ICTV – Выпуск 7:45 (06.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: выше антикоррупционный суд отправил за решетку бывшего руководителя Главного следственного управления Генпрокуратуры; слезоточивый газ, резиновые дубинки и автозаки – до поздней ночи французская полиция разгоняла накануне участников массовой акции протеста, охватившего страну.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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