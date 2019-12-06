Факти ICTV – Випуск 7:45 (06.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вищий антикорупційний суд відправив за грати колишнього очільника Головного слідчого управління Генпрокуратури; сльозогінний газ, гумові кийки та автозаки – до пізньої ночі французька поліція розганяла напередодні учасників масової акції протесту, що охопила країну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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