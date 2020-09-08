Факты ICTV — Выпуск 7:45 (08.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевые военные учения провели американские артиллеристы, дислоцированные в Эстонии; немецкие врачи отказались от предложения российских медиков провести совместную экспертизу причин нынешнего состояния российского оппозиционера Алексея Навального; киберспорт в Украине попал в перечень официальных видов спорта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.