Факти ICTV – Випуск 7:45 (08.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойові військові навчання провели американські артилеристи, дислоковані в Естонії; німецькі лікарі відмовилися від пропозиції російських медиків провести спільну експертизу причин нинішнього стану російського опозиціонера Олексія Навального; кіберспорт в Україні потрапив в перелік офіційних видів спорту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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