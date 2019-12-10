Факты ICTV – Выпуск 7:45 (10.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нормандский саммит в Париже продолжался до 12 часов ночи, в результате лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об обмене пленными до нового года; не прошла нормандская встречи и без курьезных моментов, президент Украины Владимир Зеленский так сосредоточился на переговорах, что не заметил, когда началась протокольная съемка; трое украинских военных погибли в Донбассе, по данным штаба ООС они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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