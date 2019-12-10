Факти ICTV – Випуск 7:45 (10.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нормандський саміт в Парижі тривав аж до 12-ї години ночі, в результаті лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про обмін полоненими до нового року; не минулося на нормандській зустрічі й без курйозних моментів, президент України Володимир Зеленський так зосередився на переговорах, що не помітив, коли почалася протокольна зйомка; троє українських військових загинули на Донбасі, за даними штабу ООС вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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