Факты ICTV — Выпуск 7:45 (11.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах через интернет; больных коронавирусом сейчас вдвое больше, чем месяц назад; бывший политзаключенный Владимир Балух находится в медикаментозном сне, после операции на голове; Евросоюз продлил еще на полгода персональные санкции, введенные против России за нарушение территориальной целостности Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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