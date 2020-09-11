Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія, Китай та Іран намагаються втрутитися у президентські вибори у Сполучених Штатах через інтернет; хворих на коронавірус нині вдвічі більше, ніж місяць тому; колишній політв’язень Володимир Балух перебуває у медикаментозному сні, після операції на голові; Євросоюз продовжив ще на півроку персональні санкції, запроваджені проти Росії за порушення територіальної цілісності України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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