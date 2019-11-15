Факты ICTV – Выпуск 7:45 (15.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: развести войска по всей линии соприкосновения в Донбассе и как можно быстрее – требует теперь Путин; злые существа, эльфы, тролли и еще много зубастых, ушастых и пушистых призраков производит мастерица из Прикарпатья.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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