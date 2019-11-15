Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розвести війська по всій лінії зіткнення на Донбасі і якомога швидше – вимагає тепер Путін; лихі створіння, ельфи, тролі та ще чимало зубатих, вухатих та пухнастих примар виготовляє майстриня з Прикарпаття.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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