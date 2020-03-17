Факты ICTV — Выпуск 7:45 (17.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 2 тыс. украинцев не могут вернуться домой; в Украине уже 7 подтвержденных случаев заражения коронавирусом; 1 млн лабораторных тестов и 3 млн быстрых тестов на выявление коронавируса привезут в Украину.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-03-17
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