Факти ICTV – Випуск 7:45 (17.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 2 тис. українців не можуть повернутися додому; в Україні вже 7 підтверджених випадків зараження коронавірусом; 1 млн лабораторних тестів та 3 млн швидких тестів на виявлення коронавірусу привезуть в Україну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.