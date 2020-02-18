Факты ICTV – Выпуск 7:45 (18.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 10 млрд долларов против изменений климата. Такую сумму на борьбу с проблемой человечества выделит Джефф Безос; в немецкой столице состоится показ фильма Номер по одноименной пьесе Олега Сенцова.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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