Факты ICTV — Выпуск 7:45 (18.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российско-оккупационные войска обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское; в Украине 14 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два человека умерли; будущее программы Восточного партнерства обсудит Еврокомиссия во время заседания.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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