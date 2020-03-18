Факти ICTV – Випуск 7:45 (18.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російсько-окупаційні війська обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське; в Україні 14 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли; майбутнє програми Східного партнерства обговорить Єврокомісія під час засідання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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