Факты ICTV – Выпуск 7:45 (19.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Государственное бюро расследований передало в Генеральную прокуратуру сообщение о подозрении Петру Порошенко; на юге Франции недалеко Тулузы обрушился мост; нынешний радиодиктант национального единства без ошибок написали только два человека.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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