Факти ICTV – Випуск 7:45 (19.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Державне бюро розслідувань передало до Генеральної прокуратури повідомлення про підозру Петру Порошенку; на півдні Франції неподалік Тулузи обвалився міст; цьогорічний радіодиктант національної єдності без помилок написали лише двоє людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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