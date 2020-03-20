Факты ICTV — Выпуск 7:45 (20.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трое погибших и 26 инфицированных коронавирусом в Украине — вирус распространяется по стране; украинские исследователи разработали тест-системы на выявление коронавируса; в Китае уже вторые сутки не фиксируют новых случаев заболевания коронавируса, болезнь обнаружили только у людей, приехавших из-за рубежа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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