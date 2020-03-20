Факти ICTV – Випуск 7:45 (20.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: троє померлих та 26 інфікованих коронавірусом в Україні – вірус шириться країною; українські дослідники розробили тест-системи на виявлення коронавірусу; у Китаї вже другу добу поспіль не фіксують нових випадків захворювання на коронавіруся, хворобу виявили лише у людей, які приїхали з-за кордону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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