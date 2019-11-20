Факты ICTV – Выпуск 7:45 (20.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украли тысячу долларов, а возвращают сто. Таким колоритным сравнением отреагировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкьявичус на возвращение Россией Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе; заместитель министра МИД Елена Зеркаль сообщила, что уходит с поста.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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