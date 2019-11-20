Факти ICTV – Випуск 7:45 (20.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вкрали тисячу доларів, а повертають сто. Таким колоритним порівнянням відреагував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінк’явічус на повернення Росією Україні кораблів, затриманих у Керченській протоці; заступниця міністра МЗС Олена Зеркаль повідомила, що йде з посади.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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