Факты ICTV – Выпуск 7:45 (21.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина потребует от России, чтобы та вернула вооружение, которое исчезло из захваченных военных кораблей; новый состав Кабинета министров Канады представил накануне премьер Джастин Трюдо; первое в Украине судно для исследований в океане, появится в отечественных ученых.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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