Факти ICTV – Випуск 7:45 (21.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна вимагатиме від Росії, щоб та повернула озброєння, яке зникло із захоплених військових кораблів; новий склад Кабінету міністрів Канади представив напередодні премʼєр Джастін Трюдо; перше в Україні судно для досліджень в океані, з’явиться у вітчизняних науковців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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