Факты ICTV — Выпуск 7:45 (22.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожары в Житомирской области могли вспыхнуть из-за повреждения электропроводов; Всемирная организация здравоохранения рекомендует руководству Беларуси ввести карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.