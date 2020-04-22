Факти ICTV – Випуск 7:45 (22.04.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежі на Житомирщині могли спалахнути через пошкодження електродротів; Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує керівництву Білорусі запровадити карантин, щоб стримати поширення коронавірусу.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.
2020-04-22
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