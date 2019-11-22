Факты ICTV – Выпуск 7:45 (22.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Конгрессе Соединенных Штатов завершились публичные слушания по импичменту президента Дональда Трампа; португальские полицейские протестовали накануне против неудовлетворительных условий труда; Россия и дальше изолируется от мира и создает свой аналог Википедии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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