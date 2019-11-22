Факти ICTV – Випуск 7:45 (22.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Конгресі Сполучених Штатів завершилися публічні слухання щодо імпічменту президента Дональда Трампа; португальські поліцейські протестували напередодні проти незадовільних умов праці; Росія і далі ізолюється від світу і створює свій аналог Вікіпедії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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