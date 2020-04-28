Факты ICTV — Выпуск 7:45 (28.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают через неделю; новое требование к госслужащим узаконила власть туркменской столицы Ашхабада, отныне работницы государственного сектора не имеют права красить ногти и волосы; двух украинских военных ранило за минувшие сутки на Донбассе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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