Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пік епідемії коронавірусу в Україні очікують через тиждень; нову вимогу до держслужбовців узаконила влада туркменської столиці Ашгабада, відтепер працівниці державного сектора не мають права фарбувати нігті та волосся; двох українських військових поранило за минулу добу на Донбасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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