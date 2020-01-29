Факты ICTV – Выпуск 7:45 (29.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Всемирная организация здравоохранения направляет в Китай международных экспертов. Пекин дал на это согласие; не царь, но не менее помпезно – Верховный правитель. На такой титул предлагают в России переименовать должность президента.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.