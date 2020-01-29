Факти ICTV – Випуск 7:45 (29.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Всесвітня організація охорони здоров’я відряджає до Китаю міжнародних експертів. Пекін дав на це згоду; не цар, але не менш помпезно – Верховний правитель. На такий титул пропонують в Росії перейменувати посаду президента.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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