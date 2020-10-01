Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже четыре человека погибли на Луганщине, российские наемники обстрелами большого калибра спровоцировали мощный пожар, горит 10 тыс. гектаров леса; боевики применяют гранатометы, а Россия снова обвиняет Украину в срыве Минского процесса; больницам катастрофически не хватает денег на лечение больных коронавирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.