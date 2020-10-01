Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже четверо людей загинуло на Луганщині, російські найманці обстрілами великого калібру спровокували потужну пожежу, горить 10 тис. гектарів лісу; бойовики застосовують гранатомети, а Росія знову звинувачує Україну у зриві Мінського процесу; лікарням катастрофічно бракує грошей на лікування хворих коронавірусом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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